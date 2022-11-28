«بتروتريد» تخطط لتوزيع ملصقات العدادات مسبقة الدفع على العملاء الجدد

كشفت شركة بتروتريد، عن الانتهاء من طباعة الملصقات الخاصة بالعداد مسبق الدفع، أوضحت أهم إشعارات العداد، ومعنى كل إشعار، وكيفية التعامل معه، لافتة إلى أنّه سيتم توزيعها على المشتركين الجدد لمساعدتهم في التعرف على كيفية التعامل مع العداد.

إشعارات العدادات مسبقة الدفع

وأوضحت الشركة بحسب بيان عنها، أنّ الملصق الجديد يحتوي على رمز الاستجابة السريعة QR CODE، حيث يمكن للعميل من خلاله الدخول على صفحة المعلومات الكاملة عن إشعارات العداد.

وأضافت الشركة، أنّه سيتم توزيع الملصقات الجديدة على العملاء الجدد في جميع أنحاء الجمهورية، عبر شركتي بتروتريد ومودرن جاز، حيث سيتم توزيعه داخل القاهره الكبرى من خلال بتروتريد، وفي الأقاليم من خلال شركة مودرن جاز، وشركة بتروتريد للعملاء الجدد في الأقاليم.

التيسير على العملاء

ويأتي ذلك ضمن جهود بتروتريد للتيسير على العملاء، وتسهيل الحصول على خدمات الشركة، وتعزيزا لجهود رقمنة وميكنة جميع العمليات تنفيذا لبرنامج التحول الرقمي، الذي أطلقته وزارة البترول والثروة المعدنية.