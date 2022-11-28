موالون لروسيا: القوات الأوكرانية الخاصة تتدرب لاقتحام «زابوريجيا» النووية

قال الموالون لروسيا في زابوريجيا، إن القوات الأوكرانية الخاصة تتدرب لاقتحام المحطة النووية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

توقعات بمغادرة الروس المحطة النووية

من جهته قال رئيس الشركة الوطنية لتوليد الطاقة النووية خلال المؤتمر التلفزيوني الوطني: «نتلقى معلومات تفيد بوجود أدلة على أن الروس ربما يغادرون محطة زابوريجيا للطاقة النووية».

وتابع: «بدأت الكثير من المنشورات بالظهور في وسائل الإعلام الروسية بأن محطة الطاقة النووية زابوريجيا يمكن أن تُترك، ويمكن نقلها إلى رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهناك شعور بأنهم يحزمون حقائبهم ويسرقون كل ما يستطيعون».