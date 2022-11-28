التنمية المحلية: تنفيذ مشروعات بـ12.3 مليار جنيه في المحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، إن قيمة مشروعات الخطة الاستثمارية المُنفذة على مستوى المحافظات بلغت 12 مليارا و324 مليون جنيه، وذلك بنسبة 48% من مشروعات البنية التحتية المخطط تنفيذها بإجمالي 29 مليار جنيه توجه لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة، واستكمال المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء، ورصف الطرق، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور.

عدالة توزيع المشروعات

وتابع «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر التليفزيون المصري، بأن خطة تنفيذ المشروعات راعت عدالة التوزيع بين أقاليم الدولة المصرية والمحافظات، مشيرًا إلى تأكيد وزير التنمية المحلية في اللقاءات الدورية على ضرورة المتابعة المستمرة من جانب المحافظين لنسب تنفيذ هذه المشروعات، وسرعة إزالة أي عوائق أو تحديات تظهر أثناء العمل، وذلك لتحقيق رؤية مصر 2030 وأولويات الحكومة.

خطة العام المالي الجاري

وأضاف متحدث الوزارة، أن خطة العام المالي الجاري خصصت 8.4 مليار جنيه للمشروعات في محافظات صعيد مصر، و7.7 مليار جنيه للقاهرة الكبرى، و2.6 مليار جنيه للإسكندرية.

ولفت إلى رصد احتياجات المحافظات والمشروعات الملحة التي تحقق خدمات واقعية على أرض الواقع، مثل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومد خدمات الكهرباء، وخدمات الأمن والأطفاء والمرور، وغيرهم.