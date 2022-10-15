وحدة مرور داخل الاستوديو.. تفاصيل ضبط 21 رخصة قيادة مزورة بكرداسة

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة تزوير تراخيص القيادة في كرداسة، أن المتهم حول استوديو تصوير خاص به إلى وحدة مرور، فكان يستقبل زبائنه داخله خلال تسلمه المبالغ المالية الخاصة بكل رخصة، وأنه حدد مبلغ 1500 جنيه نظير استخراج الرخصة الواحدة، وبعد جلسة تحقيق استمرت 3 ساعات، قررت النيابة العامة حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التزوير في محررات رسمية.

«كانت سببوبة حلوة بس الموضوع اتكشف بسرعة».. بهذه الكلمات، شرح المتهم بتزوير تراخيص قيادة السيارات جريمته، بعد القبض عليه من أجهزة الأمن قبل يومين، وأنه فوجئ بقوة أمنية تداهم استويود التصوير الخاص به، والعثور على 21 رخصة قيادة للسيارات، وأنه قلد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات، وترويجها للآخرين.

تفاصيل عقوبة التزوير

شرح المحامي حازم محمد، تفاصيل عقوبة التزوير في أوراق رسمية، وفق قانون العقوبات المصري المعدل في عام 2020، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة أقصاها 15 سنة.

وأشار حازم محمد في حديثه، إلى أن المادة 211 نصت على: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويراً في تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».

مداهمة استوديو تصوير بكرداسة: داخله تراخيص مزورة

كانت أجهزة الأمن، ألقت القبض على المتهم بتزوير تراخيص قيادة السيارات، عقب تقنين الإجراءات، وتبين ممارسته النشاط الإجرامي داخل استودبو تصوير، وعثر بداخله على عدد من التراخيص المزورة وجهاز كمبيوتر، وأجهزة أدوات التزوير سكانر و5 فلاش ميموري، محمل عليها الرخص والمحررات المزورة، ومجموعة من الأوراق المستخدمة في التزوير، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة بها.