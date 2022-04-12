رفع 60 طن قمامة بأخميم وبدء إنشاء وحدة مرور دار السلام بسوهاج

تواصل الوحدة المحلية بمركز ومدينة أخميم، في محافظة سوهاج، أعمال الإنارة وصيانة وإصلاح الأعمدة على طريق «أخميم - سوهاج»، وعدد من الطرق والشوارع في نطاق مركز أخميم، كما تم رفع ما يقرب من 60 طناً من المخلفات، من هذه الطرق.

وأسفرت الحملات التي شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، خلال الساعات الماضية، عن رفع ما يقرب من 25 طناً من المخلفات من طريق «الطواحين»، وشوارع «المرشح والحواويش البحرية، وطريق عرب مهدي بالديابات»، كما تم رفع نحو 35 طناً أخرى من الطريق الرئيسي بقرية «الكولة»، وقرية «العيساوية شرق».

إصلاح عطل مفاجئ بمحول كهرباء بمركز أخميم

وصرح حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، بأن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بتكثيف أعمال النظافة ورفع الأتربة والمخلفات، ومراجعة مستوى الإنارة، وذلك لإبراز المظهر الجمالي والحضاري لمركز ومدينة أخميم، مشيراً إلى أنه تم إصلاح عطل مفاجئ بمحول كهرباء قرية «الأحايوة قبلي»، وإناره الطريق الرئيسي.

وحدة مرور بدار السلام على مساحة 9 آلاف متر

من جانب آخر، أعلن محمد فقير، المكلف بتسيير أعمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، عن بدء أعمال المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وحدة مرور دار السلام، ضمن خطة العام المالي الحالي 2021/ 2022، مشيراً إلى أن المساحة المحددة لإنشاء وحدة المرور الجديدة تبلغ حوالي 9 آلاف متر مربع.

وأكد «فقير» بدء أعمال الحفر لوضع أساسات وحدة المرور، ضمن أعمال المرحلة الأولى للمشروع، على أن يبدأ العمل بالمرحلة الثانية اعتباراً من العام المالي القادم 2022/ 2023، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى تبلغ 4 ملايين و850 ألف جنيه.

ويهدف مشروع إنشاء وحدة مرور بمركز دار السلام لخدمة أهالي المركز بالكامل، والتسهيل عليهم، نظراً لبعد المسافة بين المركز والمراكز الأخرى.