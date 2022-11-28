ميرفت أبو عوف تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها: «ستظل دائمًا في قلوبنا»

أحييت ميرفت أبو عوف، ذكرى ميلاد شقيقتها الفنانة الراحلة مها أبو عوف، التي تحل اليوم الموافق 28 نوفمبر.

ميرفت أبو عوف تحيي ذكرى رحيل شقيقتها

ونشرت ميرفت أبو عوف، صورة عائلية تجمعها بالفنانة الراحلة مها أبو عوف، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «ذكرى سعيدة عليكي يا حبيتي، ستظل دائما في قلوبنا وأرواحنا يا حبيبتي حتى نتقابل من جديد، ونحتفل سوياً، ببعتلك كل الأحضان والقبلات، واستمتعي مع كل الراحلين اللي سبقونا هناك».

دعوات الجمهور لـ مها أبو عوف

وطالبت جمهورها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وتوالت عليها التعليقات من الجمهور متمنين لـ مها أبو عوف الرحمة والمغفرة، إذ جاءت التعليقات: «ربنا يرحمها ويغفر لها»، و«تعيشي وتفتكري» و«ربنا يرحمها».

محطات في حياة مها أبو عوف

ولُدت في مدينة القاهرة في عام 1956، وتخرجت في الجامعة الأمريكية، وشاركت مع شقيقها الأكبر عزت أبو عوف وشقيقاتها الثلاث في تكوين فرقة (فور إم) في أواخر السبعينات.

وعلى خلاف شقيقاتها، استمرت مها أبو عوف بالعمل في السينما والتليفزيون، فقدمت للتليفزيون: «فارس بلا جواد، أنا وهؤلاء، حضرة المتهم ابي، يتربى في عزو، راجل وست ستات»، كما شاركت في السينما في أفلام «المجنونة، حالة حب، معلش احنا بنتبهدل، زي النهاردة».