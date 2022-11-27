أسعار الخضروات في الأسواق المحلية وسوق العبور اليوم

استقرت أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، حيث لم تتغير قيمة الأصناف منذ نحو أسبوعين بسبب توافر المعروض والأنواع.

وفي السطور التالية، نرصد أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية وسوق العبور اليوم والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم في سوق الجملة العبور

وحسب الموقع الرسمي لسوق العبور وهو أحد أكبر أسواق الجملة في مصر، جاءت أسعار الخضار في سوق العبور كالآتي:

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

البامية بين 16 و20 جنيهًا.

الكرنب بين 5 و7 جنيهات.

القرنبيط بين 5 إلى 7 جنيهات.

الطماطم بين 3.5 و5 جنيهات للكيلو.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

البصل بين 3 و4.5 جنيه.

الفلفل الأخضر البلدي الحار بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

وترصد بوابة «الوطن» فيما يلي سعر الخضروات في سوق التجزئة وتحديدًا سوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي والتي جاءت كالآتي:

الكرنب 8 و10 جنيهات.

الباذنجان رومي كبير بـ10 جنيهات

الجزر 10 جنيهات.

الليمون البلدي 14 جنيها للكيلو.

الخيار 10 جنيهات.

الطماطم بين 8 و10 جنيهات.

بطاطس التحمير 10 و12 جنيها للكيلو.

الفلفل الرومي الأخضر 12 جنيها.

الفلفل الألوان 28 - 30 جنيها.

البطاطس 8 جنيهات.

الكوسة 11 جنيها.

الثوم الأبيض البلدي نحو 20 جنيها.

البصل الأحمر نحو 6 جنيهات.

البصل الأصفر نحو 8 جنيهات