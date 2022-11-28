أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم.. الطماطم بـ5 جنيهات

حافظت أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم، على نفس قيمتها الأسبوعية، وذلك بسبب زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

وفي السطور التالية، نرصد أسعار الخضروات في الأسواق المحلية وسوق العبور اليوم، التي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم في سوق الجملة العبور

وذكر الموقع الرسمي لسوق العبور وهو أحد أكبر أسواق الجملة في مصر، جاءت أسعار الخضار في سوق العبور كالآتي:

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، الثوم بين 7 و11 جنيهًا، والبامية بين 16 و20 جنيهًا، والكرنب بين 5 و7 جنيهات.

القرنبيط بين 5 و7 جنيهات، الطماطم بين 3.5 و5 جنيهات للكيلو، والكوسة بين 4 و7 جنيهات، الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه، والبصل بين 3 و4.5 جنيه، والفلفل الأخضر البلدي الحار بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

وتعرض بوابة «الوطن» في السطور الآتية، سعر الخضروات في سوق التجزئة وتحديدًا سوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي، التي جاءت كالآتي:

سجل سعر حبة الكرنب 8 و10 جنيهات، الباذنجان رومي كبير بـ10 جنيهات، الجزر 10 جنيهات، والليمون البلدي 14 جنيهًا للكيلو، والخيار 10 جنيهات، ووصل الطماطم بين 8 و10 جنيهات، وبطاطس التحمير 10 و12 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الفلفل الرومي الأخضر إلى 12 جنيهًا، الفلفل الألوان بين 28 و30 جنيهًا، والبطاطس 8 جنيهات، وسجلت الكوسة 11 جنيهًا، والثوم الأبيض البلدي نحو 20 جنيهًا، بينما البصل الأحمر نحو 6 جنيهات، والأصفر نحو 8 جنيهات.