مواعيد عمل السجل المدني 2022 في جميع المحافظات.. فترتان «صباحا ومساء»

مواعيد عمل السجل المدني 2022 في المحافظات، من أكثر الأمور يبحث عنها المواطنون طوال الوقت، خاصة الراغبين في إصدار المستندات الثبوتية المختلفة، مثل شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات الرقم القومي وغيرها.

وحرصت وزارة الداخلية على مد فترة العمل داخل السجل المدني لتخفيف الضغط وسرعة إتمام مصالح المواطنين.

مواعيد عمل السجل المدني 2022 في جميع المحافظات

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان سابق، مواعيد عمل السجل المدني 2022 في جميع المحافظات، موضحة أن العمل طوال الأسبوع من الأحد حتى الخميس، والجمعة والسبت أجازة.

مواعيد العمل اليومية في السجل المدني

وتشمل مواعيد العمل اليومية في السجل المدني 2022 في جميع المحافظات فترتين في بعض الفروع، وتبدأ الفترة الأولى «الصباحية» من الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا، والفترة الثانية «المسائية» تبدأ الساعة الثالثة والنصف عصرا وحتى الساعة التاسعة مساء.

أجازات السجل المدني 2022 في جميع المحافظات

ويحصل السجل المدني على الأجازة الأسبوعية الجمعة والسبت، بالإضافة لجميع الإجازات الرسمية التي تقرها الدولة.