خدمات السجل المدني عبر منصة مصر الرقمية.. اعرف خطوات الحصول عليها

منصة مصر الرقمية وخدمات السجل المدني.. تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، بشكل مستمر، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية الحصول على خدمات السجل المدني، من خلال منصة مصر الرقمية.

وتتيح منصة مصر الرقمية، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العديد من الخدمات التي يحتاجها جميع المواطنين في مختلف القطاعات والوزارات المختلفة، ومن أبرز هذه الخدمات خدمات السجل المدني، والتي تتمثل في شهادات الميلاد أو البطاقة الشخصية أو شهادات الوفاة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الحصول على خدمات السجل المدني عبر منصة مصر الرقمية.

خطوات الحصول على خدمات السجل المدني عبر منصة مصر الرقمية

1- زيارة منصة مصر الرقمية، من خلال هذا الرابط.

2- اختيار «إنشاء حساب جديد».

3- تسجيل البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في: «الرقم القومي، رقم المصنع المدون أسفل صورتك الشخصية بالبطاقة، اسم الأم الأول، وغيرها من البيانات الأساسية».

4- إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

5- سيتم إرسال رسالة تفعيل الحساب على رقم الهاتفك الذي قمت بتسجيله.

6- إدخال كود التفعيل المكون من 6 أرقام بالرسالة الموجودة على هاتفك.

7- سجل كلمة المرور الخاصة بك، والتي يجب ألا تقل عن 8 حروف وأرقام باللغة الإنجليزية دون مسافات.

8- ثم بعد ذلك، قم باختيار خدمات السجل المدني «الأحوال المدنية»، واختيار الخدمة المراد الحصول عليها.

خدمات السجل المدني عبر منصة مصر الرقمية

تتيح منصة مصر الرقمية، عددا من خدمات الأحوال المدنية، والتي يمكن الحصول عليها إلكترونيا، دون الذهاب إلى مكاتب السجل المدني، وتتمثل في:

- إصدار شهادة ميلاد مميكنة ومطبوعة مسبقا.

- إصدار شهادة وفاة مميكنة ومطبوعة مسبقا.

- بدل تالف بطاقة الرقم القومي.

- بدل فاقد بطاقة الرقم القومي.