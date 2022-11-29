اعترافات تجار الكيف بالتبين: بنوصل المخدرات بالتوك توك.. والمباحث قبضت علينا

«بنتاجر في المخدرات عشان نجمع أرباح وبنروج باستخدام توك توك كوسيلة للتوصيل للعملاء، والمباحث كشفتنا وقبضت علينا».. تلك الكلمات كانت ضمن اعترافات تفصيلية للتشكيل العصابي المكون من شخصين أمام نيابة 15 مايو والتبين، المضبوطين بحوزتهما مواد مخدرة بمنطقة التبين خلال حملة أمنية استهدفت الخارجين عن القانون، بمجرد انتهاء جلسة التحقيق أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

10 أكياس حشيش بقصد الإتجار

وتبين من خلال التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من شخصين وهما المتهم الأول يدعى «سيد.ع»، 21 عاما، عاطل ومقيم كفر العلو، والثاني يدعى «محمد ص»، 18 عاما، عاطل، ومقيم عرب كفر العلو بحيازتهما 10 أكياس حشيش بقصد الإتجار.

بلاغ بالتفاصيل

ترجع تفاصيل الواقعة خرجت قوة من مباحث قسم شرطة التبين بقيادة النقيب عمرو المحلاوي، معاون وحدة المباحث بمنطقة اوتوستراد التبين وأثناء عبور مركبة ذات ثلاثة عجلات بداخلها شخصين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، تم إلقاء القبض عليهم واصطحابهم إلي ديوان القسم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني المتوقع على المتهمين

وحول العقوبة المتوقعة على المتهم، شرح الخبير القانوني والمحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة، كما نص عليها قانون العقوبات المصري، وقال إنّ المادة 34 تنص على «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه»، مشيرًا إلى أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى.