وزراء خارجية 7 دول في كييف للتعبير عن التضامن والدعم

يتواجد وزراء خارجية إستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والسويد في كييف، اليوم الاثنين، تعبيرا عن دعمهم لأوكرانيا وتضامنهم معها.

صورة لوزراء الخارجية السبعة

وبحسب ما أوردته صحيفة «الجارديان» البريطانية، نشر وزير خارجية ليتوانيا، جابريليوس لاندسبيرجيس، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، صورة يظهر فيها وزراء الخارجية السبعة في محطة قطارات أرفقها بتغريدة، قال خلالها إنه وزملاءه في كييف اليوم تعبيرا عن تضامنهم الكامل مع أوكرانيا»، مضيفا: «رغم سيل القنابل والوحشية البربرية لروسيا ستنتصر أوكرانيا».

إعجاب بتصميم روسيا

من جانبه، تحدث وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، في تغريدة أعرب عن إعجابه بـ«شجاعة وتصميم» الأوكرانيين وهم «يدافعون عن استقلالهم».

كما نشرت وزيرة خارجية النرويج، أنكن هويتفيلدت، صورا من زيارتها إلى العاصمة كييف، وقالت إن بلادها تقف متضامنة مع أوكرانيا.