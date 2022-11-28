الفنان ميدو عادل: أتمنى تقديم سيرة سيد درويش في مسلسل.. ودخول بناتي مجال الفن

كشف الفنان ميدو عادل عن حبه للمسرح، خلال ندوة تكريمه في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي الدولي بدورته السابعة لكونه واحدًا من المسرحيين الشباب المتوقع لهم النجاح الكبير، خلال الفترة المقبلة.

كنت أتمنى تقديم السيرة الذاتية لـ سيد درويش في مسلسل درامي

وقال ميدو عادل خلال الندوة: «منذ طفولتي وأنا أعيش في المسرح ووالدتي كانت تتركني وتروح تشتغل على المسرح، والنجاحات المسرحية كانت تتوالى إلى أن شرفت بتقديم مسرحية سيد درويش»، متابعًا «كنت أتمنى أقدم السيرة في مسلسل، ولكن قدمت العمل في المسرح، وأنا مجنون بشخصية فنان الشعب سيد درويش»، موضحا أنه يتمنى خلال ندوته أن تحذو بناته حذوه ويصبحن فنانات، لأنه يرى أن الفن أعظم مهنة خلقها الله سبحانه وتعالى.

مهرجان شرم الشيخ يُكرم نحو 100 شخصية مسرحية

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي كان قد كرم ما يقرب من 10 شخصيات مسرحية هذا العام على رأسها الفنانة سوسن بدر والفنان رياض الخولي والفنانة الأردنية أمل الدباس.