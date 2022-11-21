العثور على جثة شخص في العجوزة.. والتحريات: لا توجد شبهة جنائية

عثر الأهالى على جثة أحد الأشخاص في منطقة الجزيرة الوسطي بالعجوزة، وبانتقال رجال الشرطة والفحص والتحريات، تبين عدم وجود شبهة جنائية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

ورد إخطار إلى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم حسام العباسي، رئيس قسم شرطة العجوزة، من الأهالي بالعثور على متوفى بمنطقة الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية، وتبين أن المتوفي ذكر في العقد الثالث من العمر تقريباً مسجي على ظهره، ويرتدي ملابسه كاملة.

وبمناظرته تبين وجود جبيرة باليد اليسرى وجرح يظهر وجود غرغرينة في القدم اليمنى، ولا توجد شبهة جنائية، وتم التوصل لأحد الشهود على الواقعة، وقررت أنّها شاهدته في أثناء قدومه وجلوسه بالحديقة واستغرق في النوم، وعند مرور فترة طويلة توجهت لإيقاظه، إلا أنّها اكتشفت وفاته، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.