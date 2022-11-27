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السفير البريطاني لدى اليمن: سلوك الحوثيين يدمر مساعي السلام

كتب:

رؤى ممدوح
09:33 ص | الأحد 27 نوفمبر 2022
السفير البريطاني في اليمن

السفير البريطاني في اليمن

أدان السفير البريطاني لدى اليمن، اليوم الأحد، الهجمات الحوثية الإرهابية على الموانئ النفطية، مؤكدًا أنّ سلوك الحوثيين يدمر مساعي السلام، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

الإشادة بالهدنة في اليمن

وفي وقت سابق، أكد السفير البريطاني ريتشارد أوبنهايم أن الهدنة في البلاد قدمت فوائد ملموسة للشعب اليمني، مشيرا إلى أن عدد الضحايا المدنيين أصبح في أدنى مستوى له منذ سبع سنوات منذ بدء الهدنة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في أغسطس الماضي تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين؛ حيث يتضمن الاتفاق التزامًا من طرفي النزاع في اليمن بوقف إطلاق النار، وتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن. 

 

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بقلم رؤى ممدوح