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«الحياة» تعرض تقريرا عن المركز الطبي بـ«الريان».. 40 مليون جنيه تكلفة التطوير

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شريف سليمان
05:59 م | الإثنين 28 نوفمبر 2022
الحياة

الحياة

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا عن تواصل أعمال التطوير الشامل لمركز طبي قرية الريان التابعة لمركز يوسف الصديق ضمن مبادرة حياة كريمة.

وجاء في التقرير، أنّ مركز طبي الريان مقام على مساحة 4130 مترا مربعا بارتفاع طابقين، كما يقدم خدمات الرعاية الطبية للمستفيدين طبقا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل.

وذكر التقرير الذي عرضته قناة الحياة، أن 40 مليون جنيه تكلفة التطوير الشامل لمركز طبي قرية الريان، كما أن نسبة تنفيذ أعمال التطوير الشامل لمركز طبي الريان بلغت 60%.

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بقلم شريف سليمان