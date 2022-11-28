منسق «حياة كريمة»: 31 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لمشروعات المرحلة الأولى بقنا

قالت الدكتورة نجوى الهواري منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا، إنّ محافظة قنا كانت من المحافظات التي تعاني من التهميش، ولكن منذ انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة في عام 2019، فإن الاهتمام زاد بشكل كبير جدا في كل القطاعات المختلفة، مشيرةً إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروعات في محافظة قنا تجاوزت 31 مليار جنيه لخدمة أكثر من 1.5 مليون مواطن من قنا في الـ5 مراكز.

العمل في 5 مراكز

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الرميحي، عبر قناة «اكسترا نيوز»: «على مستوى المرحلة الأولى، عملنا في 5 مراكز رئيسة، مثل أبو تشت وفرشوط ودشنا، إذ تضم 19 وحدة قروية، بواقع 88 قرية وعدد كبير من التوابع يقدر بنحو 769 نجع وتابع».

712 مشروع في المرحلة الأولى

وتابعت منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا، أن المشروعات التي نفذت خلال المرحلة الأولى وجاري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة تتجاوز 712 مشروعا في كل القطاعات الخدمية المختلفة مثل قطاع الصحة والتعليم والكهرباء والصرف الصحي والثقافة والشباب والرياضة.

وأكدت الدكتورة نجوى الهواري منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا، أن المشروعات تستهدف خدمة المواطنين القرى الفقيرة والأكثر فقرا، كما تنفذ العديد من المبادرات للأسر الأولى بالرعاية.