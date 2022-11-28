طرد صحفي كندي من مؤتمر لدعم أوكراني «فيديو»

طرد صحفي كندي يسمى إيف إنجلر، من مؤتمر إعادة بناء أوكرانيا، عقب توجيه سؤال لرئيس وزراء كندا كريستا فريلاند عن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

تعليق على المفاوضات

وقال إنجلر: «هل تؤيدون المفاوضات لإنهاء هذا الرعب؟ لماذا لا تدعو الحكومة الكندية إلى المفاوضات؟ حتى قائد الجيش الأمريكي يدعو إلى المفاوضات.. هل تريدون فقط مواصلة هذه الحرب بالوكالة؟».

إخراج بالقوة من القاعة

وأخرج أفراد الأمن، الصحفي بالقوة من القاعة، وعلقت صحيفة «لو جورنال دي مونتريال» على الواقعة مشيرا إلى أن الشخص متهم بنشر دعاية روسية والعمل مع المعارضة السياسية الكندية.

Voilà un exemple concret survenu la semaine dernière.



On entend le participant à la propagande russe @EnglerYves perturber @cafreeland durant la conférence baptisée #RebuildUkraine.



«Vous voulez seulement continuer la guerre par procuration», hurle ici Engler. pic.twitter.com/FNMfb2KJ7F — Francis Pilon (@FrancisPilon_) November 27, 2022

عمل سابق مماثل

وعمل أنجلر نفس الفعل في نهاية مارس العام الماضي وقاطع خطاب وزير الخارجية الكندية ميلاني جولي داعيا إلى حرمان أوكرانيا من المساعدات حتى لا تصعد الموقف.