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طرد صحفي كندي من مؤتمر لدعم أوكراني «فيديو»

كتب:

عمرو حسني
10:44 م | الإثنين 28 نوفمبر 2022
الوضع في أوكرانيا

الوضع في أوكرانيا

طرد صحفي كندي يسمى إيف إنجلر، من مؤتمر إعادة بناء أوكرانيا، عقب توجيه سؤال لرئيس وزراء كندا كريستا فريلاند عن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

تعليق على المفاوضات

وقال إنجلر: «هل تؤيدون المفاوضات لإنهاء هذا الرعب؟ لماذا لا تدعو الحكومة الكندية إلى المفاوضات؟ حتى قائد الجيش الأمريكي يدعو إلى المفاوضات.. هل تريدون فقط مواصلة هذه الحرب بالوكالة؟».

 إخراج بالقوة من القاعة

وأخرج أفراد الأمن، الصحفي بالقوة من القاعة، وعلقت صحيفة «لو جورنال دي مونتريال» على الواقعة مشيرا إلى أن الشخص متهم بنشر دعاية روسية والعمل مع المعارضة السياسية الكندية.

عمل سابق مماثل

وعمل أنجلر نفس الفعل في نهاية مارس العام الماضي وقاطع خطاب وزير الخارجية الكندية ميلاني جولي داعيا إلى حرمان أوكرانيا من المساعدات حتى لا تصعد الموقف.

 

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