مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023.. أوبن بوك و15% أسئلة مقالية

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدا أنها بنظام «أوبن بوك»، وتوزع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحًا أن الطالب يتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، منوهًا بأن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة.

تفاصيل نظام «أوبن بوك»

وفيما يتعلق بنظام «أوبن بوك» ضمن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 أشار وزير التربية والتعليم، إلى أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضي، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة

وأشار إلى أنه يجرى تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري وذلك بنظام الـ rubrics، وستكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة، مضيفًا أنه يجرى عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.

مواصفات الورقة الامتحانية للثانوية العامة

وقال الوزير إن الوزارة حريصة على إطلاع الطلاب على مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أنه على الطلاب الاجتهاد والمذاكرة الجيدة استعدادًا للامتحانات، وموضحًا أنه يجرى إتاحة نموذج امتحان تدريبي لطلاب شهادة الثانوية العامة على موقع الوزارة بعد نصف العام الدراسي.

ويجرى إتاحة روابط لكل المواد الدراسية ذات الصلة لكل الموضوعات والمفاهيم الأساسية بهدف مساعدة الطلاب على إتقان عملية التحصيل من خلال مصادر متعددة ولكنها محددة ومتمركزة حول الموضوعات والمفاهيم الأساسية لكل مادة دراسية.

مواصفات امتحان الثانوية

أكد وزير التربية والتعليم، أنه لأول مرة يجرى نشر مواصفات امتحانات الثانوية العامة، مشددا على أن الوزارة سوف تتصدى للغش بطرق كثيرة وقوية وهناك حرص على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأضاف أنه يجرى إتاحة امتحان تدريبي للطلاب بالفصل الدراسي الثاني، لتدريبهم على الأسئلة، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على مصلحة الطلاب قائلا: «لا يوجد اختلاف بامتحانات الثانوية العامة هذا العام عن العام الماضي».