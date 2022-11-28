الفنان ميدو عادل: بدأت في المسرح وعمري 3 سنوات بقصر ثقافة شبرا الخيمة 

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي ندوة تكريمية للاحتفاء بالفنان الشاب محمد عادل، والذي كُرم في حفل افتتاح الدورة السابعة.

وقال الفنان محمد عادل، إنه تربى ونشأ حلمه على أعمال المخرج الكبير خالد جلال والمخرج ناصر عبد المنعم وغيرهم من كبار الفنانين والمخرجين المسرحيين، موضحا أنه بدأ المسرح في عمر ثلاثة سنوات عندما وقف لأول مرة على خشبة المسرح بقصر ثقافة شبرا الخيمة.

وأضاف أن والديه كانا فنانين يقدمون العديد من الأعمال وكان أصحاب الفضل الأول في تنشئته مسرحيا هما الفنانان بهاء الميرغني وسلامة حسن الذين يدين لهم بالفضل الكبير، واسم ميدو يرجع إلى أصدقائه في شبرا الذي نشأ به وكان ينادونه بـ «ميدو».

تفاصيل ندوة الفنان ميدو عادل بمهرجان شرم الشيخ

أدار المؤتمر الصحفي الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر، وحضرها كلا من المخرج الكبير خالد جلال، المخرج ناصر عبد المنعم الفنانة الأردنية أمل الدباس، والناقد محمد الروبي الدكتورة رانيا فتح الله ، الدكتور مجدي كامل الناقد باسم صادق، والدكتور سيد خاطر.

استهل الندوة التكريمية الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر والذي وصف الفنان والنجم الشاب محمد عادل بأنه فنان طموح ولديه حلم فني دائم ودائما لديه مشروعات فنية جديدة وهو من عائلة فنية ومارس الفن ووقف لأول مرة على خشبة المسرح وهو فى الثالثة من عمره وقدم ما يقرب من 150 عملا مسرحيا، وآخر أعماله عرض «الوصية» إخراج خالد جلال، وعرض «سيد درويش» إخراج أشرف عزب.

أسباب اختيار النجم محمد عادل

وقال المخرج مازن الغرباوي: «تربطني علاقة صداقة قوية بالفنان الشاب محمد عادل موضحا أنه ممثل مبدع وصاحب موهبة متميزة فقد بدأ الرحلة منذ أن كان في الورشة الإبداعية وهو يعد شاهد على رحلتي ورغم أن والده ووالدته من الوسط الفني إلا أنه كان مصرا على أن يشق طريقه بنفسه».

وأضاف: «عندما بدأ نجمه يلمع كان مصرا على أن يتواجد فى المسرح ويقدم عروضا مسرحية»، موضحا أنه عندما اقترح اسم محمد عادل كنموذج من النجوم الشباب كان أعضاء اللجنة العليا ومنهم الفنانة القديرة سميحة أيوب والفنان والنجم محمد صبحي والدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية على درايه بما قدمه في السنوات الأخيرة وهما عرضي «الوصية» و «سيد درويش»، وباسمي وباسم إدارة المهرجان نتشرف بهذا التكريم .