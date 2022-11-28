«إيفاد» لقناة الحياة: محاور الزراعة والمياه والطاقة مرتبطة ببعضها في «نوفي»

قال الدكتور محمد الغزالي مدير مشروعات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، إنّ منصة نوفي تركز على عدد من المحاور مثل المياه والزراعة والطاقة، موضحًا: «كي نحسن إنتاجية الفدان من محصول الفدان من محصول معين، فإننا نحتاج إلى البذور والأسمدة والمياة، وفي الماضي كنا نستخدم مضخات الديزل».

زيادة الإنتاجية الزراعية

وأضاف الغزالي، خلال حواره مع الإعلامية منى المراغي، مقدمة برنامج cop27، على قناة الحياة: «مع التغير المناخي والتحول للطاقة النظيفة والمدن الخضراء، أصبحنا نعمل على المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية، وفي منصة نوفي، فإن المياه والزراعة والطاقة مرتبط ببعض، ونعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية».