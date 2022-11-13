تراجع حاد في الخردة واستقرار خام الحديد والبيليت

سيطر التراجع على أسعار أغلب مدخلات إنتاج صناعة الصلب خلال تعاملات الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، وبحسب الأسعار المعلنة من بورصات المعادن فقد شهدت خردة الحديد تراجعا حادا، بينما غلب الهدوء النسبي على أسعار خام الحديد والبيليت.

وكشفت بيانات البورصات أن سعر الخردة بلغ 340 دولارا للطن، مقارنة بسعر 367 دولارا للطن، في الأسبوع الثالث من الشهر الماضي، ومقارنة بنحو 371 دولارا في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، ومقارنة بنحو 373 دولارا.

سعر الخردة

وكان سعر الخردة سجَّل 369 دولارا للطن في تعاملات 30 سبتمبر الماضي، وهو السعر الذي يزيد عن تعاملات سابقة في بداية الأسبوع الرابع من الشهر ذاته، والذي بلغ 350 دولارا للطن، ورغم الزيادة، لكن الأسعار تظل أقل من مستويات سابقة، تم تسجيلها في أغسطس الماضي، حيث سجَّل سعر خردة الحديد 402 دولار للطن.

أسعار خام الحديد

فيما شهدت أسعار خام الحديد تراجعا طفيفا، حيث سجَّلت 92 دولارا للطن، مقابل 94 دولارا، في الأسبوع الثالث من الشهر الماضي، وهو السعر ذاته المحقق في الأسبوع الثاني، مقابل 96 دولارا الأسبوع الأول من الشهر، ومقارنة بـ111 دولارا في تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس وهو ما يأتي بعد تراجع الأسعار بنحو 5 دولارات، حيث سجَّلت 115 دولارا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بعد أن سجَّلت 121 دولارا للطن في الأسبوع الرابع من يونيو.

أسعار مربعات الصلب

وكانت أسعار خام الحديد سجَّلت 139 دولارا للطن في أول مايو، مقارنة بـ 146 دولارا في الأسبوع الأخير من أبريل، ونحو 150 دولارا في تعاملات 22 أبريل.

فيما استقرت أسعار مربعات الصلب – البيلت – لتتراوح ما بين 525 – 630 دولارا للطن، وهو السعر ذاته تقريبا لأسعار الشهر الماضي.

أسعار حديد التسليح

وتراوحت أسعار حديد التسليح ما بين 700 – 710 دولارات للطن، مرتفعة من أسعار تراوحت بين 660 – 700 دولار للطن، ومقارنة مع ما بين 700 – 710 دولارات للطن في الأسبوع الثاني من الشهر، وما بين 700 – 720 دولارا للطن في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.