أماكن عرض فيلم التشويق Poker Face في السينمات

تعرض السينمات المصرية خلال الفترة الحالية فيلم التشويق Poker Face والذي تدور أحداثه حول قصة الملياردير جيك الذي يستضيف أصدقاء طفولته في منزله بميامي من أجل ممارسة لعبة البوكر، ولكن يتعرض منزله لهجوم كبير من مجموعة من المجرمين، وتتوالى الأحداث في إطار مشوق.

فريق عمل فيلم Poker Face

يضم فريق عمل فيلم Poker Face راسل كرو، إيلسا باتاكي، ليام هيمسورث، جاكلين ماكينزي، رزا، كي كالان، والفيلم من إخراج وتأليف راسل كرو.

أماكن عرض فيلم Poker Face

ويعرض فيلم التشويق في سينمات سيني كومفورت - أمريكا بلازا، سينما جلاكسى المعادي، سينما صن سيتي، سينما كايرو فيستفال، سينما مدينتي، سينما سيتي ستارز، سينما جولدن ستارز، سينما سان ستيفانو مول، سينما داندي مول، سينما جولف سيتي، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما فوكس مول مصر، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة.

أفلام التشويق في السينمات

وتعرض دور العرض المصرية عددا من أفلام التشويق الأخرى أبرزها Black Panther: Wakanda Forever وتدور أحداث الفيلم حول مغامرات وأكاندا، فبعد رحيل الملك تشالا، تكافح راموندا من أجل الحفاظ على ما تبقى من شعبها ومملكتها، ويشهد ذلك ميلاد بطل جديد.

فيلم تحت تهديد السلاح تدور أحداثه حول رجل أعمال يُدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته من أجل الحفاظ على أولاده حتى يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يتسبب في دخوله بغيبوبة.