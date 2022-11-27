قائمة ضيوف شرف فيلم «2 للإيجار» قبل طرحه بالسينمات

يترقب قطاع كبير من الجمهور، طرح فيلم «اتنين للإيجار» بطولة الثنائي بيومي فؤاد ومحمد ثروت، في دور العرض، وذلك بعد بدء انطلاق الحملة الإعلانية له مؤخرًا، والكشف عن البرومو الدعائي وكذلك بوستر العمل.

رانيا يوسف وناهد السباعي.. أبرز ضيوف شرف 2 للإيجار

ويضم فيلم «اتنين للإيجار»، عددًا من ضيوف الشرف، وهم: رانيا يوسف، وناهد السباعي، وثراء جبيل، ومحمد لطفي، وميريهان حسين، وإيمان السيد.

وتُقدم ميريهان حسين، أغنية شعبية داخل فيلم «اتنين للإيجار»، تحمل اسم «كلمتين وبس»، وهي من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان.

إسعاد يونس تعود للإنتاج السينمائي بعد غياب 9 سنوات

ويشهد فيلم «اتنين للإيجار» عودة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، إلى الإنتاج السينمائي مرة أخرى، بعد غيابٍ دام نحو 9 أعوام، حيث روجت للعمل عبر صفحتها مُعلقة عليها «توكلنا على الله.. قريباً».

إصابة ميريهان حسين بالتواء في القدم

وفي سياق متصل، كشفت ميريهان حسين، عن تعرضها لأزمة صحية، صباح اليوم الأحد، حيث أصيبت بالتواء في القدم، إذ نشرت صورة لها عبر خاصية «استوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتُبرز حجم الإصابة «الحمد لله.. مش عارفة أمشي».