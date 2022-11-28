الاتحاد العربي للصلب:: مصر صاحبة الحصة الأكبر في الإنتاج بشمال أفريقيا

قدر اتحاد الصلب العربي إنتاج منطقة شمال أفريقيا نحو 14.9 مليون طن نهاية العام الجاري، وقال إن حصة مصر منها تبلغ 9.5 مليون طن.

وفقا لتقرير صادر عن الاتحاد فإن إنتاج دول شمال أفريقيا من الصلب ارتفع بمعدل نمو سنوي 6.2% خلال الفترة ما بين 2012 و 2022، وأكد أن مصر استحوذت على الحصة الأكبر من الإنتاج بنحو 64%، موضحا أن الجزائر جاءت في المركز الثاني بعد مصر بإنتاج 4.3 مليون طن، إذ ارتفعت حصتها من 7% في عام 2012 إلى 29% في 2022.

استهلاك منطقة شمال أفريقيا

وكشف التقرير أن استهلاك المنطقة من الصلب بلغ 16.9 مليون طن، وأن المعدلات ارتفعت بنسبة سنوية مركبة بلغت 2.5% خلال الفترة ما بين 2012 و 2022.

قال التقرير إن مصر تعتبر أكبر مستهلكي الصلب في هذه المنطقة بـ 10.4 مليون طن بحصة 61% في عام 2022، تليها الجزائر بـ3.2 مليون طن بحصة 19%.

تأثير أسعار النفط

بحسب اتحاد الصلب فإن ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط يؤثر حتما على حجم الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية، وبالتالي على حجم الطلب على الصلب، مضيفا أن الأزمة الروسية الأوكرانية ضاعفت من اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، وأدت إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشحن وأسعار الطاقة والسلع والخدمات.

وفقا للاتحاد فإن تأثير الحرب الروسية الاوكرانية على الدول العربية قد تختلف من دولة إلى أخرى فإن الدول العربية المصدرة للنفط تستفيد، ولو بصفة مؤقتة، من ارتفاع أسعار النفط، وهذا ما يخفف من الضغوط التضخمية، أما الدول العربية غير النفطية فإنها تحت ضغط دائم.

حماية الاقتصادات العربية

طالب الاتحاد الحكومات العربية بحماية اقتصادها أسوة بمعظم الحكومات الجديدة في دول أوروبا أو أمريكا، والعمل على وضع سياسات سيادية خاصة بكل دولة، مؤكدا أن هناك صعوبة في توقع حالة الأسواق السنوات القادمة لعدم وضوح الرؤية في ظل التقلبات السياسية وميزان القوى بين الدول الكبرى وآثارها على معظم دول العالم.