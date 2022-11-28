مطار الملك سلمان الدولي الجديد.. نقلة في مجال الطيران والسياحة

كشف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رئيس مجلس وزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، والذي سيكون على مساحة 57 كيلومترا مربعا، ويشمل 6 مدارج طيران إضافة إلى 12 كيلومترا مربعا من المرافق المساندة، والأصول السكنية والترفيهية.

الطاقة الاستيعابية لمطار الملك سلمان الدولي

مطار الملك سلمان الدولي بالعاصمة السعودية سيكون بطاقة استيعابية تصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030، وسيساهم هذا المطار بناتج محلي سنويا في ميزانية المملكة العربية السعودية يصل إلى 27 مليون ريال.

شهادة بلاتينية لمطار الملك سلمان الدولي الجديد

مطار الملك سلمان الدولي الجديد يستهدف الحصول على شهادة لييد البلاتينية للمشاريع الصديقة للبيئة ومدعوم بموارد الطاقة المتجددة، ويستهدف هذا المطار أنّ تكون الرياض بوابة العالم ووجهة عالمية للنقل والسياحة والتجارة، وجسرا لربط الشرق والغرب.

نقدّم لكم #مطار_الملك_سلمان الدولي.



مطار يوفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية وبكفاءة وفاعلية للزوار والمسافرين.#صندوق_الاستثمارات_العامة pic.twitter.com/dccz35RDjI — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) November 28, 2022

دور مطار الملك سلمان الدولي الجديد

مطار الملك سلمان الدولي الجديد سيكون له دور كبير لكي تكون مدينة الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات مدن في العالم، ويهدف المطار أيضا الوصول إلى 185 مليون مسافر ومرور ما يصل إلى 3.5 مليون طن من البضائع بحلول 2050.

مطار الملك سلمان الدولي الجديد متماشٍ مع استراتيجية السعودية

مطار الملك سلمان الدولي يتماشى مع استراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة» وهدفها تطوير البنية التحتية المحلية في المملكة العربية السعودية لتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية ولتنويع اقتصاد المملكة، وسيشارك المشروع بتوفير 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بما يتماشي مع رؤية المملكة 2030.