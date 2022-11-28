فحص الطعون على المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية 2023 غدا

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتهاء أعمال تلقي الطعون على المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية 2023 في الجامعات اليوم، موضحين أنه بدءا من غد سيتم فحص الطعون المختلفة، وهناك التزام تام بالجدول الزمني للانتخابات ولا يوجد مد أو تقديم لمواعيدها المحددة، وبعد غد سيتم الإعلان عن الكشوف النهائية لقوائم المرشحين، على أن تبدأ بعدها مباشرة أعمال الدعاية الانتخابية بمختلف الكليات.

الجدول الزمني للانتخابات

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أنه غدا سيتم فحص الطعون وبعد انتهاء كل مرحلة لا يتم مدها ويجري الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات، مؤكدا الاستعداد للماراثون وبدء جولات التصويت من الأحد المقبل وتستمر حتى الانتهاء الكامل من ماراثون الانتخابات باختيار رئيس اتحاد كل جامعة، منوها بأنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا خلال أعمال التصويت.

غرفة العمليات المركزية

وأكد الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأنشطة الطلابية، أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي مشكلات بشأن أعمال الانتخابات حتى الآن، والأمور تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات مع التأكيد على ضرورة الالتزام بضوابط لائحة الاتحادات الطلابية المختلفة، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.