«التعليم العالي»: ترشح 28 ألف طالب في انتخابات الاتحادات الطلابية

تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا للدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية، حول أعداد الطلاب المُتقدمين للترشح في الانتخابات الطلابية بالجامعات والمعاهد خلال العام الدراسي الحالي.

13397 طالبة ترشحت لانتخابات الاتحادات الطلابية

وأفاد التقرير بأن الانتخابات الطلابية تشهد مشاركة كبيرة من جانب الطلاب خلال العام الجامعي الحالي 2022/2023، حيث ترشح 14813 طالبًا و13397 طالبة بإجمالي 28210 طالب وطالبة، وأوضح التقرير مشاركة 27 جامعة حكومية و16 جامعة أهلية وخاصة وتكنولوجية و85 معهدًا في الانتخابات الطلابية خلال هذا العام.

التعيين في الجامعات التي لم يُكتمل بها النصاب

وأشار التقرير إلى أن العام الدراسي 2021/2022 شهد ترشح 26793 طالبًا وطالبة، وشهد العام الدراسي 2020/2021 تقدم 25178 طالبًا وطالبة، بينما شهد العام الدراسي 2019/2020 ترشح 24864 طالب وطالبة، وبالتالي فإن مشاركة الطلاب خلال العام الدراسي الحالي أكبر المُشاركات خلال السنوات الأخيرة، ومن المُقرر أن يتم تشكيل الاتحادات الطلابية بالتعيين في الجامعات التي لم يُكتمل بها النصاب طبقا للائحة.

وتجدر الإشارة إلى اعتماد وزير التعليم العالي جدول انتخابات الاتحادات الطلابية التي تُجري خلال الفترة من 24 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر المُقبل، حيث تم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات في يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري، وسيتم تلقي طلبات الطعون اليوم وفحصها يوم 29 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل.