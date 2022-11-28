بدء تلقي طلبات الطعون في انتخابات الاتحادات الطلابية اليوم

تبدأ الجامعات اليوم، تلقي طلبات الطعون في انتخابات الاتحادات الطلابية، وفقاً للجدول الزمني الذي أعلن عنه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي أكد على ضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المعلنة ومراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

انتظام أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية

وأكد عدد من الجامعات انتظام أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية بداية من فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات وإعلان الكشوف المبدئية، بحسب الجدول الزمني المعلن من قبل وزارة التعليم العالي، وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

في البداية أكد الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أنه تم تشكيل اللجنة العليا المشرفة على أعمال الانتخابات وتشكيل اللجان المشرفة على انتخابات الفرق الدراسية بواقع لجنة واحدة لكل فرقة، موضحاً أن الجامعة عريصة على إجراء الانتخابات في إطار من الحرية والشفافية، بما يسهم في تكوين الشخصية المتكاملة للطلاب.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالرحمن، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر الدولية التكنولوجية، لـ«الوطن»، إن الانتخابات تسير بصورة منتظمة، موضحاً أن الجامعة شكلت لجنة لفحص كافة الطلبات المقدمة من قبل الطلاب للمشاركة في أعمال الانتخابات.

994 طالبا وطالبة ترشحوا للانتخابات في حلوان

وأعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أعداد الطلاب المرشحين للاتحادات الطلابية للعام الجامعي 994 طالبا وطالبة من كليات الجامعة منهم 509 طلبة و485 طالبة.

وقال الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إنه من الضروري أن يمارس الطلاب العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة ووسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وأضاف خلال جولاته الميدانية بمقار الانتخابات بكليات الجامعة، أن خوض الطلاب للتجربة الانتخابية داخل الجامعة تصقل شخصيتهم وتثقفهم سياسيا لتؤهلهم لخوض الحياة السياسية خارج للجامعة وممارسة العمل العام لخدمة المجتمع والوطن.