«أبو الغيط» يبحث مع رئيس مجلس النواب الليبي تطورات الأوضاع في بلاده

بحث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، خلال لقائه بمقر الأمانة العامة للجامعة، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، تطورات الوضع في ليبيا.

دعم مسار العملية السياسية في ليبيا

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط جدد خلال اللقاء، دعم جامعة الدول العربية لكل ما من شأنه الدفع قدمًا بمسار العملية السياسية في البلاد، وفي مقدمة ذلك استئناف الحوار بشأن وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.

إشراك الفاعلين في ليبيا

كما شدّد الأمين العام كذلك على أهمية السعي الجاد من قبل جميع الفاعلين الليبيين لإنهاء جميع المظاهر التي تهدد وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.

أهمية دور الجامعة العربية في دعم ليبيا

وأوضح رشدي، أن أبوالغيط رحب بما ذكره رئيس مجلس النواب من أهمية دور جامعة الدول العربية في الملف الليبي، من خلال دعمها للجهود الساعية إلى دفع الحوار بين الليبيين، وصولاً إلى بلورة رؤية توافقية وبيئة مواتية لإجراء الانتخابات المنتظرة.