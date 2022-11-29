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«السبحة».. أنيس الذاكرين وصلاة العاشقين (فيديو)

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آية المليجى
12:08 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
السبحة أنيس الذاكرين

السبحة أنيس الذاكرين

تذوب القلوب في طمأنينة خفيَّة، وتموج الروح في بحور من اللذات مصدرُها حبّات صغيرة يربطها خيطٌ، تتآلف في عقد فريد، ينساب النور الرباني الخفي منه، ويتسلل إلى القلب ليسيطر على الروح، فتسبح في عالم روحاني نابع من تلك «السبحة».

حبّات مضيئة لا يتلمّس نورها إلا من وقع في عشقها، تلازمه في تفاصيل يومه، ومع مرور الأيام وتعاقب الأعوام تصبح خير أنيس له، تحفظ أسراره وتعطيه من بركاتها وأنوارها، كلما ذكر الله عليها اطمأن قلبُه، ونسي هموم الدنيا، وتبدّل حاله وسلك طريقا ينقله من حياة مادية جامدة إلى عالم من النور، تسمو فيه الروح عن الدنيا وما فيها.

«الوطن» توثّق حكايات العشق بين السبح ومحبيها، بعدما تبدّلت أحوالهم بذكر الله، وتعيش مع أقدم تاجر لبيع السبح داخل متجره، في مغامرة للوصول إلى منبع بحر اللذات.

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بقلم آية المليجى