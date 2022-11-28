انقطاع المياه عن 8 قرى بسمسطا وضعفها بمدينة بني سويف غدا.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، ضعف المياه عن الأدوار العليا في عدة مناطق بمدينة بني سويف، لمدة 48 ساعة، تبدأ الأربعاء 30 نوفمبر، من الساعة 8 صباحا وحتى 8 صباح الجمعة، وذلك لوجود أعمال التطهير الدورية بمحطة مياه الأمريكي القديمة ببني سويف.

انقطاع المياه عن 8 قرى بمركز سمسطا

كما أعلنت شركة مياه الشرب، انقطاع المياه عن 8 قرى بمركز سمسطا لمدة 12 ساعة، غدا الثلاثاء، لوجود أعمال الصيانة الطارئة بخط طرد محطة مياه بدهل بمركز سمسطا 10 بوصة.

توفير سيارات مياه نقية بأماكن الانقطاعات

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، على أن يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب عند الحاجة إليها، مع تخصيص رقم ساخن للاستفسار والشكاوى وهو 125 من أي تليفون أرضي أو هاتف محمول.

منظومة لحماية مأخذ محطات المياه ببني سويف

وفي سياق آخر، أكدت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بإنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، وتقوم برفع عينات بصورة دورية ومنتظمة للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، بالإضافة لاهتمام الشركة بسلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحي لتوفير خدمة أفضل للمواطنين.