تحويل «السيارات للغاز».. تخفيض لاستهلاك السولار والبنزين

اتجهت الحكومة، من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية، فى السنوات الأخيرة، إلى التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات بدلاً من البنزين والسولار، وزيادة أعداد محطات الوقود العاملة بالغاز الطبيعى المضغوط وكذا مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، فيما تزايد إقبال المواطنين على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود نظراً لتوفره محلياً ولأنه اقتصادى من حيث التكلفة، كما أنه مكافئ لأعلى أنواع البنزين استهلاكاً من حيث رقم الأوكتان.

وقالت تقارير وزارة البترول والثروة المعدنية إنه يتم العمل على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بالتوافق مع خطة إحلال السيارات المتقادمة التى مر على صنعها 20 عاماً بمركبات تعمل بالغاز الطبيعى. وأضافت أن هذه السياسة أدت لإزالة التشوهات السعرية بين أنواع الوقود المختلفة وتحفيز المواطنين لتحويل مركباتهم للعمل بالوقود المزدوج (بنزين/غاز طبيعى) وزيادة الإقبال على تحويل السيارات، حيث ساهم دعم وزارة البترول فى توفير تيسيرات للحصول من كافة الجهات المعنية على تراخيص إنشاء المحطات وعلى التمويل اللازم لإنشاء المحطات، وكذلك التوجيهات المستمرة لإضافة خدمة تموين الغاز الطبيعى داخل المحطات، مما ساهم فى تحقيق خطة الانتشار فى كافة محافظات الجمهورية بمعدلات غير مسبوقة.

رئيس «كارجاس»: افتتاح محطتين جديدتين لخدمة 3 آلاف سيارة يوميا من خلال موزعي شحن و4 نقاط تموين

وقال المهندس حسانين محمد، رئيس شركة كارجاس، إنه تم افتتاح محطتين جديدتين، حيث إن المحطتين تم تجهيزهما بقدرات تموينية تمكنهما من خدمة حوالى 3000 سيارة يومياً، حيث تبلغ قدرة تموين محطة الواحة 1000 سيارة يومياً من خلال موزعى شحن و4 نقاط تموين، فيما تم تجهيز محطة التجمع بقدرة تموين تبلغ 2000 سيارة يومياً من خلال 4 موزعات شحن بثمانى نقاط شحن لخدمة مرتادى المحطتين من قائدى السيارات، ونتيجة لزيادة أعداد السيارات المحولة انخفض استهلاك مصر من السولار بنسبة 2.1% فى عام 2021/2022 مقارنة بعام 2015/2016، كما انخفض الاستهلاك من البنزين 80 بنسبة حوالى 28% عام 2021/2022 مقارنة بعام 2016/2017.

وأفادت تقارير الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أنه خلال 8 سنوات تم تحويل حوالى 233 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى نهاية أبريل 2022 إلى حوالى 437 ألف سيارة، وزاد المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 30 مليون متر مكعب عام 2016/2017 إلى حوالى 83 مليون متر مكعب خلال عام 2021/2022، وذلك نتيجة للإقبال على تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط كوقود.

850 محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي حتى الآن

وأضافت الشركة أنه تم تحقيق طفرة كبيرة وانتشار سريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، حيث تمت مضاعفة أعدادها 4 مرات خلال آخر عام ونصف، حيت تعمل الآن 850 محطة، وجارٍ تجهيز المعدات وتنفيذ الأعمال المدنية لباقى المحطات لتصل إلى 1000 محطة منتشرة فى ربوع الجمهورية وعلى الطرق والمحاور الرئيسية، لتخدم حائزى السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، وبلغ إجمالى عدد مراكز التحويل 117 مركزاً.