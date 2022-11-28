متحدث «التعليم» لـ قناة الحياة: لا مساحة للخطأ في تصحيح امتحانات الثانوية العامة

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ امتحانات الثانوية العامة العامة هذا العام تشهد تسلم الطلاب كراسة الأسئلة والبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، والتصحيح إلكتروني بشكل كامل، ومن ثم لا توجد مساحة للخطأ.

طريقة تصحيح الأسئلة المقالية

وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، أن أسئلة الاختيار من متعدد لن يكون بها أي مشكلة، وكذلك الأسئلة المقالية، مشيرًا إلى أن تصحيح الأسئلة المقالية سيكون عن طريق إرسال الإجابة عبر ماسح ضوئي للسيستم، في ظل وجود 2 مصححين، وإذا كانت الدرجة واحدة بين الـ2 مصححين سيتم اعتمادها، ولكن إذا حدث اختلاف كبير في التقييم بينهما، يجرى الاستعانة بمصحح ثالث يراجع الإجابة ويضع الدرجة النهائية للطالب.