«التعليم» لـ قناة الحياة: زيادة عدد الأسئلة ذات الدرجة الواحدة بامتحانات الثانوية العامة

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الهدف من إجراء المؤتمر الصحفي اليوم هو حرص الدكتور رضا حجازي وزير التعليم على توضيح كل التفاصيل للطلاب حتى تكن واضحة أمامهم، والتدرب على امتحانات الثانوية العامة بشكل جيد.

وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة: «امتحانات العام الحالي ستكون بنفس عدد أسئلة امتحانات العام الماضي، لكن هناك أجزاء اختلفت عن العام الماضي، وهي وجود الجزء المقالي بنسبة 15%، والـ85% الأخرى ستكون اختيار بين متعدد، كما أن عدد الأسئلة ذات الدرجة الواحدة زادت، ولكن إجمالي عدد الأسئلة لم يتغير».