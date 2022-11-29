إصابة شابين في تصادم سيارة مع دراجة بخارية أمام المدينة الرياضية ببورسعيد

أصيب شابان في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر تصادم سيارة مع دراجة بخارية لسبب السرعة الزائدة أمام المدينة الرياضية بحي الزهور ببورسعيد وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

مدير الأمن يتلقى إخطارا بالحادث

تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفي السلام بورسعيد كريم محمد طاهر عبد اللطيف مصابا بكدمات بالضلوع اليسرى ومحمد عبد الرازق أمين عبد اللطيف 20 سنة مصابا بكدمات وجروح بالركبة والقدم اليسرى.

السرعة الزائدة سبب الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن سيارة تصادمت مع موتوسيكل أمام المدينة الرياضية بحي الزهور بسبب السرعة الزائدة وأصيب شابان كانا يستقلان الدراجة البخارية ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانب آخر، انتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث وتم رفع السيارة والموتوسيكل عن نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية والتحفظ عليهما بإدارة المرور.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.