إصابة طفل بكسر في الجمجمة بعد سقوطه من سلم مدرسة بالجيزة 

أُصيب طفل بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة عاطف السادات، الكائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة، أثناء اللهو على سلم المدرسة، حيث سقط أرضا وتم نقله إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بإصابة طفل أثناء لهوه في المدرسة

ورد للّواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من مستشفى أم المصريين بوصول طفل 7 سنوات بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة عاطف السادات الكائنة بدائرة القسم، مصاب باشتباه كسر بالجمجمة واضطراب في درجة الوعي وتجمع دموي والحالة العامة غير مستقرة ولا يمكن استجوابه.

سقوط الطفل من أعلى السلم

على الفور انتقل العميد دكتور حسن الدكروري مأمور القسم والقوة المرافقة له، وبسؤال والدته 42 عامًا، ربة منزل، قررت أنه حال لهو ابنها على سلم المدرسة سقط أرضا، ما أدى إلى إصابته ولم تتهم أحدا، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.