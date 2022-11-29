تعرف على تفاصيل اليوم الخامس من مهرجان شرم الشيخ للمسرح

ينظم مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، اليوم، عددا كبيرا من المؤتمرات الصحفية وحفلات توقيع الكتب خلال اليوم الخامس من المهرجان.

المهرجان يختتم غدا الأربعاء

يبدأ اليوم بمؤتمر صحفي خاص بالفائز بجائزة أفضل شخصية مسرحية شابة ثم مؤتمر صحفي بالفائز بجائزة عصام السيد للعمل الأول للشباب.

ثم يقام حفل توقيع كتابي المؤلفين المصريين الكاتب مجدي محفوظ والكاتب الشاب ميشيل منير.

أما المؤتمر الصحفي الخاص بالمخرج الكبير خالد جلال سيقام في الثانية عشرة من ظهر اليوم، ثم المؤتمر الصحفي الخاص بالمكرم الكويتي الدكتور نبيل الفيلكاوي نقيب الممثلين الكويتيين، إلى أن يقام المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب التمثيل العالمي سكوت تورست مدير معهد مايزنر في فن الأداء التمثيلي، ويختتم اليوم بعرضي ألف عيلة وعليلة من مصر، وعرض «مطلوب للزبالة» من دولة الإمارات.

مؤتمر صحفي للمخرج خالد جلال

من المقرر أن يختتم المهرجان غدا بإقامة حفل كبير في قصر ثقافة شرم الشيخ بحضور قيادات المسرح المصري والعربي، يذكر أنَّ مهرجان شرم الشيخ قد انطلق في 25 من الشهر الجاري.