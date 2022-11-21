أحداث العالم: إشادة بريطانية بنتائج COP 27.. وزلزال يضرب كريت اليونانية

شهدت عدد من الدول العربية خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، تنوعت ما بين سياسية وطبيعية ورياضية، إشادة بريطانيا بنتائج قمة المناخ COP 27، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، فيما ضرب زلزال جزيرة كريت اليونانية، وشعر به سكان القاهرة، دون الإعلان عن وقوع أضرار.

وفي المجال الرياضي، شهدت قطر، افتتاح فعاليات كأس العالم «فيفا قطر 2022» بحضور عدد من رؤساء الدول العربية والعالمية، كان من أبرزهم الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وأمس الأحد، حثت قمة المناخ cop 27، التي انتهت أعمالها، أمس الأحد، في مدينة شرم الشيخ على خفض سريع للانبعاثات، كما حثت القمة على إنشاء صندوق لتعويض الخسائر والأضرار التي تكبدتها الدول النامية جراء تغير المناخ.

وشهدت قمة المناخ cop 27، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، إشادات دولية على حسن التنظيم والتقدم الذي أحرزته القمة، ورحب المملكة المتحدة على لسان رئيس الوزراء ريشي سوناك، بالتقدم الذي أحرزته القمة.

سوناك: الحفاظ على الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية أمرًا حيويًا

وأشار المسؤول البريطاني، إلى عدم وجود وقت للتهاون، وأضاف سوناك، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن الحفاظ على الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية أمرًا حيويًا لمستقبل كوكب الأرض.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، على ضرورة القيام بمزيد من العمل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

وضربت هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر جزيرة كريت اليونانية، وقال «المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل»، إن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا، عند خط طول 35.62 شمالا ودائرة عرض 26.52 شرقا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بدورها، أشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى شعور سكان القاهرة بارتدادات الهزة الأرضية، وفي وقت لاحق، أعلن مركز «رصد الزلازل الأوروبي»، أن الهزة الأرضية، بلغت قوتها 5.4 درجة على مقياس ريختر.

حضور مسؤولون عرب افتتاح كأس العالم فيفا قطر 2022

وفي قطر، شهدت العاصمة «الدوحة»، افتتاح فعاليات كاس العالم لكرة القدم «فيفا قطر 2022»، بحضور رؤساء دول عربية وشخصيات عالمية رفيعة المستوى، كان من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

من جانبه، التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال حضوره فعاليات افتتاح كأس العالم «فيفا قطر 2022»، بالعديد من الرؤساء والمسؤولين في العاصمة الدوحة بينهم أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وعقب مغالدرته العاصمة القطرية «الدوحة»، بعث ولي العهد السعودي، برقية شكر وتهنئة لأمير قطر، لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى نجاح افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم «فيفا قطر 2022».

وفي العراق، يزور رئيس وزراء البلاد، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الأردن، في أول زيارة رسمية له عقب توليه رئاسة الحكومة في بلاده في أكتوبر الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وفي جوررجيا، أعلنت السلطات القضائية، أنها ستراجع «مكتب الخبرة الوطني» في إطار تحقيق بشأن ما أعلنته والدة رئيس البلاد السابق، ميخائيل ساكاشفيلي عن تسميم ابنها بالزئبق

وفي وقت سابق، قالت جولي ألاسانيا والدة ساكاشفيلي، إن الفحوصات كشفت وجود نسبة زائدة من المعادن الثقيلة في جسم ابنها الشسجين وبينها الزئبق، مطالبة بإطلاق سراحه.

أمنيا، سجلت «موسكو»، 4 حالات قصف من جانب مسلحي «جبهة النصرة» الإرهابية في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا بينهم عملية قصف واحدة في كل من إدلب وحماة وعمليتان في اللاذقية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.