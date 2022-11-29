عاجل.. إصابة 12 شخصا في حادث على الطريق الصحراوي بقنا

أصيب 12 شخصا، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارة أجرة مع أخرى تريلا على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المراشدة، التابعة لدائرة مركز الوقف في محافظة قنا.

إصابة 12 شخصا في الحادث

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة مع أخرى تريلا على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المراشدة بمركز الوقف، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا.

على الفور دفعت هيئة إسعاف قنا، بـ6سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجار نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.