سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم 29 نوفمبر

أصدرت البنوك اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية، إذ تحظى العملة الأمريكية باهتمام كبير داخل الشارع المصري كونها في كقدمة العملات الأجنبية التي يتعامل بها الكثير.

ووفق المواقع الرسمية للمصارف والمؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي المصري، اختلف سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنوك العربية والأجنبية، بنسب تتراوح بين قرش وقرشين.

وتستعرض «الوطن» سعر صرف الدولار اليوم في البنوك المختلفة، وفقا لما أعلنته المواقع الرسمية لكل بنك، كما يلي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

- استقر سعر شراء الدولار، داخل بنك البركة عند 24.50 جنيه، و24.60 للبيع.

- استقر سعر شراء الدولار، داخل EGY BANK عند 24.57 جنيه، و24.60 للبيع.

- استقر سعر شراء الدولار، داخل البنك المركزي عند 24.52 جنيه، و24.59 للبيع.

- سعر شراء الدولار مستقر في البنك الأهلي المصري، عند 24.5 جنيه، والبيع 24.55.

- بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، 24.5 جنيه للشراء، و24.6 للبيع.

- وداخل بنك CIB، بلغ سعر صرف الدولار 24.54 جنيه للشراء، والبيع 24.60.

- في بنك قناة السويس 24.50 جنيه للشراء، والبيع 24.60.

- وداخل بنك الإسكندرية بلغ سعر الشراء 24.53 جنيه للشراء، والبيع نحو 24.60.

- سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 24.54 جنيه للشراء و24.60 للبيع.

- بلغ سعر الدولار في بنك مصر عند الشراء 24.5 جنيه، والبيع 24.55.

- وصل سعره في المصرف المتحد عند 24.50 جنيه، والبيع 24.60.