سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية والأجنبية اليوم

يختلف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنوك العربية والأجنبية العاملة في القطاع المصرفي المصري، بنسب تتراوح بين قرش وقرشين، لكن العملة الأمريكية حافظت على استقرارهل بشكل كبير في البنوك الحكومية المصرية، خاصة البنك المركزي، المسؤول عن السياسات النقدية فى مصر، وبنكي مصر والأهلي المصري.

وتستعرض بوابة «الوطن» سعر صرف الدولار اليوم في البنوك المختلفة، وفقا لما أعلنته المواقع الرسمية لكل بنك، كما يلي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

- استقر سعر شراء الدولار، داخل البنك المركزي عند 24.50 جنيه، و24.57 جنيه للبيع.

- سعر شراء الدولار مستقر في البنك الأهلي المصري، عند 24.48 جنيه، والبيع 24.53 جنيه.

- بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.

- سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 24.53 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع.

- بلغ الدولار في بنك مصر عند الشراء 24.48 جنيه، والبيع 24.53 جنيه .

- وصل سعره في المصرف المتحد عند 24.48 جنيه، والبيع 24.58 جنيه.

- و داخل بنك CIB، بلغ سعر صرف الدولار 24.52 جنيه للشراء، والبيع 24.58 جنيه.

- في بنك قناة السويس 24.48 جنيه للشراء، والبيع 24.58 جنيه.

- وداخل بنك الإسكندرية بلغ سعر الشراء 24.51 جنيه للشراء، والبيع نحو 24.58 جنيه.