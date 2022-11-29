«تحت تهديد السلاح» يتصدر الإيرادات اليومية.. وألف جنيه لـ«أشباح أوروبا»

تصدر فيلم «تحت تهديد السلاح»، بطولة الفنان حسن الرداد، قائمة الإيرادات اليومية لشباك التذاكر، أمس، محققا 105 آلاف جنيه، من إجمالي 269 ألف جنيه حققتها الأفلام المصرية المعروضة في السينما، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم»، للتوزيع.

وفي المركز الثاني جاء فيلم «هاشتاج جوزني»، الذي يجمع أمير المصري ومايان السيد، محققا 64 ألف جنيه، بينما تجاوزت إيراداته الكلية حاجز 2 مليون جنيه، بينما جاء فيلم «فضل ونعمة» بطولة ماجد الكدواني وهند صبري في المركز الثالث بـ 60 ألف جنيه، ويستمر فيلم «كيرة والجن»، في المركز الرابع محققا 17 ألف جنيه، خلال الأسبوع الـ 22 في دور العرض السينمائية، وقاربت إيراداته الكلية 120 مليون جنيه.

فيلم «أشباح أوروبا» يتذيل قائمة الإيرادات اليومية.. ويحقق ألف جنيه

وحقق فيلم «عمهم»، بطولة الفنان محمد إمام، إيرادات 16 ألف جنيه ليحصد المركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية، ومع فارق كبير جاء فيلم «بحبك»، بطولة وإخراج تامر حسني في المركز السادس محققا 3 آلاف جنيه، بينما تذيل فيلم «أشباح أوروبا» القائمة محققا 1.143 جنيه فقط.

قصة فيلم «تحت تهديد السلاح»

ويستمر فيلم «تحت تهديد السلاح» في دور العرض السينمائية للأسبوع الرابع على التوالي، حيث تجاوزت إجمالي إيراداته حاجز 5 ملايين جنيه، منذ بداية طرحه في بداية نوفمبر الجاري، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم: حسن الرداد، شيرين رضا، مي عمر، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل وعباس أبو الحسن، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وتدور أحداث الفيلم حول «خالد»، الذي يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره في السن، ولكنه يقرر الانفصال عنها ويتعرض لطلق ناري أثناء زفافه على حبيبته السابقة، ويدخل في غيبوبة لسنوات، وعندما يستفيق يجد أن الحياة ليست كما كانت.