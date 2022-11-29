سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك العربية والأجنبية

مع بداية المعاملات الصباحية، نشرت المواقع الرسمية للبنوك سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، واليوم، وسط ارتفاع طفيف وتباين ما بين البنوك الأجنبية والمحلية.

سعر اليورو اليوم في مصر بالبنوك العربية والأجنبية

ارتفاع طفيف شهده سعر اليورو اليوم، تراوح ما بين قرش وقرشين فقط لا غير، في البنوك الحكومية والأجنبية العاملة داخل القطاع المصرفي حيث سجل سعره في بنك مصر 25.32 جنيه للشراء، و25.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجلت العملة الأوربية سعر 25.32 جنيه للشراء و25.56 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، فيما بلغ سعرها في المصرف المتحد 25.32 جنيه للشراء و25.56 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجلت اليوم نحو 25.32 جنيه للشراء، و25.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib اليوم إلى 25.36 جنيه للشراء، و25.75 جنيه للبيع، وسجل اليورو في البنك المركزي المصري سعر 25.68 جنيه للشراء، و25.78 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي بلغ سعره 25.32 جنيه للشراء، و25.56 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو، بداية المعاملات الصباحية في البنك الأهلي اليوم، 25.32 جنيه للشراء، 25.51 جنيه للبيع.