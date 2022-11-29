وزيرة الخارجية الكندية: حلف الناتو ملتزم بدعم أوكرانيا خلال فصل الشتاء

قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن الناتو لا يزال ملتزمًا بشدة بدعم أوكرانيا خلال فصل الشتاء، على الرغم من أن انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية لا يزال بعيدًا عن الأنظار، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

وأضافت جولي، على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو، في العاصمة الرومانية بوخارست، أن روسيا ليست على طاولة المفاوضات على الإطلاق، ولذلك فإن هدفنا الآن هو فقط تعزيز موقف أوكرانيا على الأرض من خلال المساعدة العسكرية وتبادل المعلومات الاستخبارية والدعم المالي.

كندا تتعهد بتقديم 500 مليون دولار كندي لأوكرانيا

وأوضحت أن الدعم العسكري لأوكرانيا يعزز موقفها على طاولة المفاوضات لخلق حل دبلوماسي في نهاية المطاف، مؤكدة أن هناك دعمًا قويًا لأوكرانيا قبل قمة الناتو، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن الحلفاء الغربيين قلقون بشكل متزايد من استمرار شحن الأسلحة المكلفة فضلا عن حالة القلق من السرعة التي تستخدم بها أوكرانيا ذخيرتها.

وأشارت إلى تعهد كندا بتقديم 500 مليون دولار كندي بما يعادل 310 مليون جنيه إسترليني، كمساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تم الإعلان عنها خلال قمة مجموعة العشرين في جاكرتا.

اجتماع الناتو

وأوضحت «جولي»، أن استهداف روسيا للبنية التحتية المدنية في أوكراني، وخاصة محطات الطاقة، أدى إلى زيادة الدعم من الحلفاء، وتابعت: «نحن بحاجة للتأكد من أن الأوكرانيين قادرون على اجتياز هذا الشتاء الصعب، ووزراء الطاقة من دول الناتو يبحثون عن حلول لأزمة الطاقة التي تلوح في الأفق».

وكان وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو، أكد في وقت سابق، أن وزراء خارجية حلف الناتو سيبحثون في بوخارست يومي 29 و30 نوفمبر الجاري أهمية البحر الأسود بالنسبة لأمن الحلف، والأزمة الروسية الأوكرانية.