«الأرصاد»: منخفض جوي يخفّض درجات الحرارة.. وأمطار رعدية على مناطق متفرقة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتأثر بمنخفض في طبقات الجو العليا، ينتج عنه تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، ما يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة، رغم زيادة فترات سطوع الشمس اليوم، متوقعة سقوط أمطار رعدية على مناطق بجنوب سيناء.

حالة الطقس

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على «القناة الأولى» والفضائية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنّ اليوم يشهد انخفاض درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، حيث تصل العظمى في القاهرة الكبرى لـ22 مئوية، موضحة أنّ طقس الصباح الباكر يكون مائل للبرودة، ومع تقدم ساعات النهار وظهور أشعة الشمس، نشعر بالأجواء اللطيفة تماما على المناطق الشمالية للبلاد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، تشهد طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، وفي ظل الغياب التام لأشعة الشمس ودخول فترات الليل، خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، تكون الأجواء مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة.

فرص سقوط الأمطار

وأشارت غانم، إلى أنّ بعض محافظات الجمهورية ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال فترات الليل، حيث تصل إلى 10 مئوية شمال الصعيد، و6 في وسط سيناء، ومع وجود المنخفض الجوي يستمر سقوط الأمطار، حيث تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار اليوم على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، تتراوح شدّتها بين خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية على جنوب سيناء وخليج العقبة، وأغلب المناطق المطلة على البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر.