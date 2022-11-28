«الأرصاد الجوية»: تقلبات الخريف مستمرة حتى بداية فصل الشتاء 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه ستسود حالة من عدم الاستقرار في الطقس خلال الفترة المقبلة، وتعتبر إحدى السمات الأساسية لفصل الخريف، وتستمر حتى 21 ديسمبر المقبل، بداية فصل الشتاء جغرافيا.

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الاعلامي للارصاد الجوية، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن فصل الخريف يعرف عنه التقلبات الجوية المستمرة، وعدم الاستقرار فى درجات الحرارة، ما بين ارتفاع وانخفاض، وأن الاستقرار سيبدا مع بداية فصل الشتاء، أي خلال أقل من ثلاث أسابيع من الآن، إذ ستكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعة في هذا الفصل وماثلة للعام الماضي.

مصر تتأثر حاليا بمنخفض السودان الموسمي

وتابعت «غانم»، أن مصر تتأثر حاليًا بامتداد منخفض السودان الموسمي، وهو منخفض موسمي يأتي خلال فصل الخريف، ويتكون على هضبة إثيوبيا وشمال السودان، لقربهما من خط الاستواء، ويتكون نتيجة حركة الشمس في تلك الفترة وتعامدها على خط الاستواء مباشرة، ما يعمل على اختلاف القيم الضغطية وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، نتيجة حدوث اختلاف بين الكتل الهوائية القادمة على سطح الأرض والكتل الهوائية القادمة على سطح البحر الأحمر، ويؤثر بالتالي على عملية التبريد والتسخين في المنطقة.

المنخفض يمتد على سطح البحر الأحمر

وتابعت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض يمتد على سطح البحر الأحمر، ويؤثر بشدة على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، ويصاحبها تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، المصاحبة للأمطار بين متوسطة ومتفاوتة الشدة، كما أنها محملة بنسبة عالية من الرطوبة، تتأثر بها محافظات ومدن شمال وجنوب الصعيد.