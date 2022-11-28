«الأرصاد»: أمطار على الحدود الغربية ومناطق في مطروح وسيوة

كشف خبراء الرصد والتتبع في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود سحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار الآن عند الحدود الغربية، حسب ما أوضحت صور الأقمار الصناعية.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ السحب المنخفضة التي سيصاحبها أمطار تؤثر على مناطق من صحراء مطروح وسيوة، تتقدم تدريجيا إلى الداخل لتؤثر على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية، وتبقى الفرصة سانحة لسقوط الأمطار على السواحل الغربية «السلوم - مطروح - الإسكندرية».

سقوط أمطار على مناطق متفرقة

وأضافت الهيئة أنّ الفترة المقبلة بداية من الغد وحتى نهاية الأسبوع، ستشهد البلاد استمرار نشاط الرياح الغربية على بعض مناطق من الصحراء الغربية، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة غدا، فضلا عن سقوط أمطار تتراوح شدّتها بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر، ومناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ووسط سيناء وصولا إلى شمال الصعيد، واختفاء الأمطار يومي الأربعاء والخميس.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

وعن درجات الحرارة فى حالة الطقس غدا الثلاثاء على مدن الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 22 - 16

- 6 أكتوبر 23 - 15

- بنها 22 - 16

- دمنهور 22 - 16

- كفر الشيخ 22 - 16

- المنصورة 22 - 15

- دمياط 22 - 15

- بورسعيد 23 - 18

- الإسماعيلية 23 - 16

- السويس 22 - 18

- الزقازيق 22 - 17

- شبين الكوم 22 - 17

- طنطا 21 - 17

- الإسكندرية 22 - 15

- مطروح 22 - 14

- السلوم 21 - 15

- سيوة 21 - 11

- العريش 22 - 17

- رفح 22 - 16

- الطور 25 - 15

- كاترين 19 - 08

- رأس سدر 26 - 15

- نخل 20 - 07

- طابا 22 - 15

- نويبع 23 - 14

- حلايب 25 - 21

- الفيوم 22 - 15

- بني سويف 22 - 14

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 23 - 12

- سوهاج 24 - 14

- قنا 25 - 16

- الأقصر 27 - 17

- أسوان 28 - 13

- الوادي الجديد 25 - 13

- أبو سمبل 28 - 18

- أبو رماد 26 - 21

- رأس حدربة 25 - 20