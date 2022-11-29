وزير التعليم العالي في جولة بمدينة عين شمس الطبية: الدولة توفر دعما كاملا للمشروعات الصحية

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّه شارك في وضع رؤية المدنية الطبية بجامعة عين شمس منذ أن كان عميدًا لكلية الهندسة، موضحًا أنَّها تعني المدينة الطبية المتكاملة والمتجانسة، مشيرًا إلى أنَّها مدخل متكامل وشامل لوضع رؤية لتكامل جميع التخصصات.

المدينة الطبية أول مدينة متكاملة بجميع التخصصات

وأكّد وزير التعليم العالي، خلال تفقده المدينة الطبية بجامعة عين شمس، أنَّ دور الجامعات هو التعليم والتدريب والبحث العلمي لخدمة المواطنين، لافتًا إلى أنَّ المدينة الطبية هي أول مدينة متكاملة بجميع التخصصات وعلاقات وظيفية قوية وتؤدي خدمة تعليمية وتدريبية على أعلى مستوى.

1.5 مليون مواطن يستفيدون من مستشفيات جامعة عين شمس

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ نحو مليون ونصف مليون مواطن يستفيدون من مستشفيات عين شمس والمدينة الطبية، لأنّها تشمل جميع التخصصات وبها تكنولوجيات في العلاج، مؤكّداً أنَّ الدولة توفر دعمًا كاملًا لهذه المشروعات لتطوير الخدمات الصحية وتخريج طبيب لا يقل مستواه عن أي طبيب على المستوى الدولي.