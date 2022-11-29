توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. لطيف نهارا على القاهرة الكبرى

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، إذ تسود أجواء خريفية متقلبة خلال الفترة المذكورة.

وكشف خبراء الهيئة أن حالة الطقس المتوقعة على مدار الثلاثة أيام المقبلة، يسودها طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحذرت من برودة الطقس خلال شهر ديسمبر، إذ تسود أجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر على جميع الأنحاء، وكذلك خلال ساعات الليل المتأخرة.

الظواهر الجوية المتوقعة

وتسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الأربعاء 30 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

درجات الحرارة الخميس 1 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17.

درجات الحرارة الجمعة 2 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14.